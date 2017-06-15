В Молдове примар на три месяца отправил подростка в психбольницу

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Примар села Чутешть Ниспоренского района, ранее оправданный решением Апелляционной палаты осужден за халатность, в результате которой 16-летний парень три месяца находился в психиатрической клинике в Кишиневе.

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По информации Генеральной прокуратуры, в 2014 году решением примара Чутешть подросток, оставшийся без родителей, был отправлен на трехнедельное лечение в психиатрическую клинику. Врачи по истечение этого срока неоднократно связывались с примаром, чтобы тот предпринял меры о выписке пациента, но он никак не реагировал. В итоге юноша провел в психбольнице 144 дня.

Следствие выяснило, что опекуны подростка отказались от него из-за агрессивного поведения. Поэтому его перевели в Центр временного размещения Резины. Когда тот остался один в учреждении, примар решил отправить его на лечение в психиатрическую клинику.

Год назад главу администрации Чутешть оправдали, но прокуроры оспорили вердикт, добившись пересмотра приговора. В результате примар приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Сейчас опекуном пострадавшего стал один из его родственников. Вместе они уехали за границу.

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