Полиция опубликовала видео потасовки на Центральном рынке

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Прокуратура Кишинева и столичная полиция занялись расследованием произошедшей в четверг у Центрального рынка потасовки между уличными торговцами и сотрудниками правоохранительных органов, видеосъемку которой опубликовали в полиции.

Около 3 часов ночи между собой схлестнулись уличные торговцы и карабинеры, которые наводили там порядок. В результате в представителей органов охраны правопорядка полетели различные предметы, в том числе части железных столов.

"Случай зарегистрировали прибывшие на место происшествия полицейские. Установлено, что в результате столкновения пострадали три человека: патрульный и двое карабинеров", — пояснили в полиции, подчеркнув, что их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее было известно о двух пострадавших карабинерах.

"Полиция и прокуратура столицы принимают меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также установления личностей агрессоров", — подчеркнули в полиции.

В результате для охраны порядка и патрулирования указанной зоны в общей сложности задействовали около сотни карабинеров и полицейских.

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