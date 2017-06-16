Авария на Буюканах: BMW влетел на крышу другого авто

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Три легковых автомобиля столкнулись в пятницу утром в столичном секторе Буюканы.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Крянгэ и Белинского.
По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля BMW, ехавший по улице Белинского, не уступил дорогу другому авто, в результате чего произошло столкновение. В итоге BMW влетел на крышу транспортного средства.
Еще один ехавший следом водитель не успел затормозить и также столкнулся с этими машинами.
На место происшествия прибыла бригада скорой, однако никто серьезно не пострадал.
Обстоятельства случившегося расследует полиция. Виновному водителю грозит штраф.
Posted by Город без маршруток! Водители помогают пешеходам on 16 Iunie 2017
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