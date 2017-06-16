Авария на Буюканах: BMW влетел на крышу другого авто

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Три легковых автомобиля столкнулись в пятницу утром в столичном секторе Буюканы.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Крянгэ и Белинского.

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля BMW, ехавший по улице Белинского, не уступил дорогу другому авто, в результате чего произошло столкновение. В итоге BMW влетел на крышу транспортного средства.

Еще один ехавший следом водитель не успел затормозить и также столкнулся с этими машинами.

На место происшествия прибыла бригада скорой, однако никто серьезно не пострадал.

Обстоятельства случившегося расследует полиция. Виновному водителю грозит штраф.

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