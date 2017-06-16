Сквер у примэрии Яловен изуродовали вандалы

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В ночь на пятницу неизвестные изуродовали парк, расположенный у здания местной администрации Яловен.

Примэрия этого города опубликовала снимки, на которых видно, как кто-то вырвал большую часть высаженных в клумбы цветов и разбросал их по тротуару.

"Вандализм – так квалифицируются действия неизвестных, которые сегодня ночью вырвали цветы перед зданием примэрии", — говорится в сообщении местной администрации.

В ведомстве считают, что "кому-то не нравится, что работники стараются сделать населенный пункт более красивым, чистым и цветущим".

Местные жители возмущены случившимся и настаивают на установке в городе камер видеонаблюдения, чтобы было возможно установить личности подобных злоумышленников.

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