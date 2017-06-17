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Терроризм, архивное фото

Случались ли в Молдове террористические акты

© Photo: Public relations center of Federal Security Service
Происшествия
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История нашего края хранит множество забытых секретов, в том числе и трагичных

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik, Сергей Цуркану. Современный мир, к превеликому сожалению, дает не только возможности — потреблять, развиваться, общаться и заниматься творчеством. 

Здание второй женской гимназии имени Натальи Дадиани
© Photo: Facebook / Stefanita Ion de Moldavie
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Мир таит в себе риски и опасности. Одна из самых страшных и непредсказуемых угроз — угроза терактов. Молдова расположена на стыке так называемых геополитических пластов, но вместе с тем находится в стороне от "сильных мира всего", что делает ее, по общему признанию, местом небогатым, но безопасным.

Бомбы народовольцев пролетели мимо тогда еще Бессарабской губернии, как мимо современной республики Молдова проносятся бомбы и грузовики нынешних террористов-самоубийц. Это, конечно же, один из главных и немногих плюсов нашего края.

Ветеран МВД и экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский говорит, что и в советское и в позднее время угрозы терроризма в нашей стране никогда не было.

"Именно с вопросами терроризма в своей практике я не сталкивался. Были вопросы связанные, как говорили в советское время, с "националистическим экстремизмом", но эти группировки на моей памяти к насилию и террору никогда не прибегали", — сказал эксперт.

Однако людская память и архивы хранят в себе, как минимум, два происшествия еще в Советской Молдавии, которые смело можно квалифицировать как террористические акты. 

Кишинев. Арка на Александровской улице напротив Благородного собрания (нынешний бульвара Штефана чел Маре у кинотеатра Patria).
© Photo: blog.oldchisinau.com
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4 апреля 1950 года в селе Гиска близ Бендер, в здании местной школы произошел взрыв, унесший жизни 22 учеников и двоих учителей. Взрыв оказался самым настоящим терактом, правда, причиной его послужили не политические или религиозные убеждения, а неразделенная любовь военрука. Мужчина имел доступ к оружию и взрывчатке и массовым убийством отомстил всему миру за свою любовь. Трагедия в советское время не получила широкой огласки и мемориал в Гиске появился уже в нулевые.

Второй случай в нашем краю, который можно отнести к теракту, произошел несколько позже. 29 сентября 1964 года двое уголовников Караджия и Гудумак захватили самолет "кукурузник", летевший из аэропорта города Чадыр-Лунга. Пилотировали самолет командир экипажа Анатолий Шевелев и второй пилот Владимир Байдецкий. Террористы потребовали лететь в Турцию, однако летчики незаметно развернули воздушное судно в сторону Кишинева. Преступники поняли это, началась перестрелка. Самолет рухнул на землю, преступники сбежали, а тяжелораненые пилоты выжили и даже вернулись в авиацию, несмотря на то, что Шевелев получил удар ножом в сердце. 

Бюст Владимиру Ленину в селе Кукурузены
© Sputnik/ Дарья Чернега
Парк советского периода обнаружен в молдавской глубинке

Далее события разворачивались еще более трагично. Гудумак был задержан на следующий день в Бендерах, а Караджия скрывался у подруги в Кишиневе в доме №7 на улице Гагарина, его укрытие было разоблачено в октябре того же года. При задержании он застрелил двух милиционеров — Андрея Баженова и Льва Спектора, память о которых до недавнего времени была увековечена названиями кишиневских улиц.

Теперь этих улиц нет. На мой взгляд, это ошибка, так как погибшие милиционеры не занимались борьбой с инакомыслием и пали от рук обыкновенного убийцы. Они сражались с матерыми преступниками, а не с диссидентами или борцами за свободу и независимость.

Как видим, история нашего края хранит немало тайн, в том числе тайн кровавых и трагичных. А читатели Sputnik Молдова, владеющие информацией о загадках прошлого, преступлениях и тайнах Кишинева, всегда могут связаться с редакцией по электронному адресу Sputnik Молдова moldova@sputnik.md, и тогда ваши воспоминания станут достоянием общественности.

Информация взята из открытых источников.

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Теги:
террор, терроризм, взрыв, Борис Муравский, Молдова, Кишинев
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