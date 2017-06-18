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Тестирование на наркотики в Молдове дает неожиданные результаты

© Sputnik/ Rodion Proca
Происшествия
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Число поставленных на учет наркоманов в Кишиневе заметно возросло, их поймали при проверках после аварий

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik, Дарья Чернега. За последние два с половиной месяца на учет в наркологический диспансер поставлены 187 человек. Все они – водители, попавшие в автомобильные аварии.

Нарколог Георгий Рошиор пояснил корреспонденту Sputnik, что с недавних пор, помимо анализа на содержание алкоголя в крови, у участников ДТП начали брать пробы мочи на наличие различных видов наркотиков. Мультитест выявляет запрещенные вещества даже спустя длительное время после их употребления. 

"У этих водителей не было клинических проявлений опьянения, однако во время тестирования мы обнаружили содержание наркотиков. Таким образом, доказан факт их употребления", — отметил собеседник. 

Автомобильная пробка
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Водители, попавшиеся на употреблении наркотических средств, и поставленные на учет в наркодиспансер, рискуют лишиться водительских удостоверений на три года. Многое зависит от концентрации наркотиков в моче. Те, кто не согласен с выводами наркологов, могут опротестовать их в суде. В частности, уже есть два случая, когда водители утверждают, что накануне ДТП съели булку с маком, а на следующий день в их анализах был обнаружен морфин.

"В пищевой промышленности используется мак с очень низким содержанием опия. У нас есть комитет по наркотикам, который ранее выдавал лицензии на ввоз мака пищевого. Его привозили из Европы. Потому что есть очень большая разница с тем маком, который привозится из Средней Азии. Там содержание опия больше", — пояснил Рошиор.

В свою очередь, в комитете по наркотикам и Национального Агентства продовольственной безопасности заявили корреспонденту Sputnik, что особых правил для ввоза пищевого мака в Молдове не существует, и специального контроля при его импорте в страну нет. 

Водительские права
© Sputnik/ Rodion Proca
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Претензии водителей, у которых обнаружен морфин, чиновникам кажутся весьма сомнительными. 

"Врач не работает с вещественными доказательствами. На это есть соответствующие органы. Я думаю, что было бы правильно, ту сомнительную булку с маком отправить в лабораторию, чтобы выяснить, каков в ней процент активного вещества", — отметил Рошиор. 

Собеседник также добавил, что врачи лишь констатируют факт наличия запрещенных веществ в организме человека.

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Теги:
тест, наркотики, водители, Георгий Рошиор, Молдова
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