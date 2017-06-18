Смертельное фото: в Фалештах 15-летняя девушка сорвалась с крыши

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Фатальной оказалась попытка сделать фото на крыше недостроенного здания для 15-летней девушки в Фалештском районе. Информацию о смерти подростка корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат.

"16 июня около 21.00 девушка ушла на прогулку. А утром примерно в 06.45 ее тело нашли у недостроенного здания. В результате предпринятых мер, найден молодой человек, с которым она ушла. Он сообщил, что вместе они поднялись наверх, чтобы сделать фотографию. Девушка стояла спиной, в какой-то момент она сделала шаг назад, запнулась о трещину и упала вниз", — рассказала собеседница.

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По ее словам, здание, с крыши которого сорвалась девушка, — четырехэтажное.

"Открыто уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Проводятся следственные мероприятия", — добавила Кондрат.

На вопрос о том, грозит ли что-то молодому человеку, который не сообщил о случившемся, собеседница сказала, что "нужно учитывать тот факт, что он — несовершеннолетний и испугался того, что произошло".

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

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