Маршрутка с пассажирами в Кишиневе влетела в здание

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Рейсовый микроавтобус попал в воскресенье в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В полиции пока не называют причины аварии, сообщая, что ведется расследование. По предварительным данным, автомобиль Mazda врезался в маршрутку так, что общественный транспорт перевернулся, а затем влетел в здание. Инцидент произошел на перекрестке улиц 31 августа 1989 и Сергея Лазо.

Известно, что водителя микроавтобуса доставили в больницу с травмами. Кроме того, пострадали несколько пассажиров.

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