Столкновения полиции и торговцев на рынке: есть первые аресты

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Пять человек задержаны после столкновений, произошедших на прошлой неделе между уличными торговцами и полицией у Центрального рынка, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

В минувший четверг около 3 часов ночи между собой схлестнулись уличные торговцы и карабинеры, которые наводили там порядок. В результате в представителей органов охраны правопорядка полетели различные предметы, в том числе части железных столов. В результате столкновения пострадали три человека: патрульный и двое карабинеров.

"Сейчас задержаны пять человек. Один из них арестован на 30 суток, один – под домашним арестом, а еще трое – задержаны на 72 часа. Сегодня в их отношении должно быть принято решение", — сказал Мушук.

По его словам, после случившегося открыто уголовное дело, по которому виновным грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Мушук добавил, что в настоящее время большое количество сотрудников правоохранительных органов обеспечивают общественный порядок и не позволяют появляться неавторизированным торговцам.

"Сотрудники полиции расширяют свою борьбу с неавторизированной торговлей. Если в первые 2-3 дня мы наводили порядок на улицах Армянская, Варлаам и Болгарская, вчера перешли к Тигине. Думаю, что на этой неделе поле деятельности расширится. Все те, кто нелегально продает товар на улицах, должны перейти в авторизированные места", — сказал Мушук.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Потасовка на центральном рынке Кишинева: пострадали карабинеры

Представитель администрации Центрального рынка, в свою очередь, заявил, что с четверга по субботу на участке, где продаются овощи и фрукты, свободных мест не было. По его словам, "остались около 100 мест у павильона, расположенного со стороны улицы Тигина".

Как уточнил чиновник, администрация старается справиться с ситуацией, так как есть и много частников, которые приходят на рынок, чтобы продать товар из своего хозяйства. Им тоже стараются найти место.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>