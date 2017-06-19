В Кишиневе наркоманы предлагают секс прямо в маршрутке

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Жительница Молдовы написала в социальной сети facebook о вопиющем инциденте, произошедшем с ней в кишиневской маршрутке.

По словам девушки, назвавшейся в facebook как Даша Колодеева, в 186 маршрутку у Северного автовокзала зашли двое парней.

Исповедь молдавского наркомана: от успешного человека на окраину жизни >>>

"Сразу, как зашли, начали разговор со мной матом, как бы пытаясь показать, что они, видимо, доминирующие самцы, настоящие герои. Я попросила оставить меня в покое, на что мне начали предлагать то, что предлагают обычно девушкам со Скоростной. Я бы процитировала, но не буду. Поверьте, столько грязи не выдержала бы ни одна нормальная девушка, женщина. Я была в полном шоке", — написала Колодеева.

По ее словам, в маршрутке были мужчины, но ни один из них не заступился.

"Мне пришлось самой разруливать сложившуюся ситуацию. Я достала телефон и сфотографировала их. В ответ на это, естественно, вылилась еще куча грязи и оскорблений. Один из них, с темными волосами, был особо активен и красноречив! Дальше — оскорбления и угрозы. Честно говоря, мне стало страшно, пришлось звонить родителям, чтобы меня встретили, потому что я не знала, что можно ожидать от них", — продолжила девушка свой рассказ.

Наркодиллеры из Молдовы задержаны в России >>>

Она отметила, что, по всей видимости, эти двое парней употребляют наркотики.

"Услышав мой разговор по телефону, особо активный решил быстренько выйти из маршрутки", — заключила девушка.

© Photo: Facebook / Даша Колодеева Фото хулигана в кишиневской маршрутке

© Photo: Facebook / Даша Колодеева Фото хулигана в кишиневской маршрутке

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>