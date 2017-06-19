Центральный рынок Кишинева заполонили крысы

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Среди мусора и грязи, оставшихся после уличных торговцев, незаконно продававших товар у Центрального рынка Кишинева, гуляли грызуны. Об этом заявил в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

© Sputnik/ Евгений Панасенко На Центральном рынке Кишинева идут разборки

Правоохранительные органы столицы с прошлой недели начали разгонять из центра города уличных торговцев. Первыми начали приводить в порядок улицы рядом с Центральным рынком. В середине недели торговцы даже устроили стычку с полицией, в ходе которой пострадали два карабинера и патрульный. Затем по данному факту открыли уголовное дело и задержали пять человек. После полиция продолжила предпринимать действия по предотвращению уличных торговцев в неавторизированных точках.

"Уходя, торговцы оставили огромное количество мусора. Только в течение одного дня вывезены 40 машин отходов. Это уму не постижимо, что мы обнаружили – грязь, крысы. Надеемся, что в дальнейшем будет чисто, но все зависит от сознательности граждан", — сказал Мушук.

В первые дни полицейские наводили порядок на улицах Армянская, Варлаам и Болгарская, а в воскресенье перешли к Тигине.

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