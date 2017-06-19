Предполагаемый вор-убийца задержан - кадры оперативной хроники

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Молдове задержан предполагаемый убийца женщины, чье тело было найдено 13 июня в Днестре близ Вадул луй Водэ.

Погибшей был 41 год, она жила в Кишиневе, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции Молдовы. Экспертиза показала, что женщина была убита, после чего ее тело сбросили в реку.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове убийцам и насильникам помогали выйти на свободу

Задержанному мужчине — 42 года, он проживал в Криулянском районе, был ранее судим в России за ряд преступлений, в том числе два раза за убийство.

Мужчина признался в убийстве женщины. По данным следствия, он познакомился со своей жертвой в одном из кишиневских баров, где они вместе распивали алкоголь. Затем они вызвали такси и поехали в Вадул луй Водэ. Там у них возник конфликт, в результате которого мужчина, угрожая женщине ножом, отобрал у нее мобильный телефон, сережки и золотое кольцо. Получив добычу, мужчина, по его словам, убил несчастную и сбросил тело в реку.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 20 лет лишений свободы.

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