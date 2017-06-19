Новые задержания: в Молдове продавали воинские звания

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Руководитель военной кафедры Государственного университета имени Богдана Петричейку Хашдеу в Кагуле и преподаватель этого же ВУЗа задержаны в понедельник по подозрению в выдаче за деньги свидетельств о прохождении военной кафедры, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

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Следствие выяснило, что оба они помогали курсантам получать этот документ, несмотря на то, что те не посещали курсы военной подготовки, не присутствовали на экзаменах или вообще находились за границей. В итоге за финансовое вознаграждение курсантам выдавали сертификат о прохождении кафедры и присваивали воинские звания.

Под контролем антикоррупционных органов подозреваемым сначала передали деньги за услуги (100 евро), а затем арестовали их на 72 часа.

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 8 тысяч условных единиц с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 10 лет.

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