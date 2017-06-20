В Молдове женщина закопала своих детей

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Тридцатитрехлетняя жительница села Урсоая Каушанского района оказалась на скамье подсудимых по подозрению в том, что она похоронила своих преждевременно родившихся детей.

© East News/ Kate Holt Предполагаемый вор-убийца задержан - кадры оперативной хроники

Полиции об этом преступлении стало известно после того, как в местный инспекторат обратилась соседка подозреваемой и сообщила о произошедшем.

По данным местной полиции, следствие выяснило, что первый случай произошел еще в 2014 году, когда женщина потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Она похоронила ребенка в коробке на заднем дворе своего дома.

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Второй выкидыш произошел в 2016 году на пятом месяце беременности. Женщина поступила с недоношенным ребенком аналогично.

На данный момент оба захоронения были раскопаны, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты покажут, оказались ли дети мертворожденным или же были похоронены заживо.

Подозреваемая замужем, у нее есть шесть несовершеннолетних детей. Если ее признают виновной, женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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