В Кишиневе потерялась 2-летняя девочка: полиция просит помощи

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В Кишиневе возле центрального рынка полиция обнаружила маленькую девочку без присмотра.

Ребенку примерно два года. Выяснить у нее, кто родители и где живет не получилось, так как девочка еще плохо разговаривает.

В связи с этим полицейские отвели ребенка в Муниципальный центр размещения и реабилитации детей раннего возраста, она там пробудет до тех пор, пока не будут найдены ее родители.

Полиция призывает граждан, которые что-либо знают о найденной девочке, сообщить об этом по номерам: 0(22) 27-01-84 / 27-22-57 или 0795 166 51.

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