Опубликовано видео ДТП, в которое попали пограничники Молдовы

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Служебный автомобиль Пограничной полиции столкнулся во вторник вечером с другим транспортным средством, в результате чего пострадали четыре пограничника.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 21.15 на трассе М-3 рядом с заправкой. Водитель BMW не обратил внимание на сирену и работавшую мигалку ехавшей сзади машины Погранполиции. В результате произошло столкновение, несмотря на то, что пограничники попытались его избежать. После удара машина пограничников перевернулась. Все четверо пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.

В ходе расследования установили, что за рулем BMW находился 22-летний житель села Бешалма в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тест показал содержание 0,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Более того, у молодого человека не оказалось водительских прав и виньетки (дело в том, что у авто — иностранные номера, а машина зарегистрирована в Великобритании).

По факту случившегося открыто уголовное дело, по которому виновному грозит 750-850 условных единиц штрафа, 200-240 часов общественно-полезных работ в обоих случаях с лишением права управлять транспортным средством на срок от 3 до 5 лет.

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