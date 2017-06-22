Водитель, едва не сбивший женщину на Ботанике, отделался штрафом

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората по патрулированию нашли человека, который находился за рулем внедорожника, чуть не сбившегося в среду вечером женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу на Ботанике.

Запись с видеорегистратора другого транспортного средства появилась накануне в сети. Судя по указанному на времени, инцидент произошел около 19.00. Водитель, выложивший видео, притормозил, пропуская пешехода, а когда женщина прошла часть пути, то в сантиметрах от нее пронесся внедорожник.

"Национальный инспекторат по патрулированию идентифицировал водителя-нарушителя. Это 34-летний житель Кишинева. Он признал вину. Составлен протокол, а водителю выписан штраф 1500 леев. Он также получил 4 штрафных балла", — подчеркнули в полиции.

Известно, что недавно он уже нарушал ПДД, за что заплатил 600 леев и получил 2 штрафных пункта.

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