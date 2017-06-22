Убийцам Кристины Пархоменко добавили срок: они жестоко избили таксиста

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Жестокое убийство школьницы Кристины Пархоменко, произошедшее осенью прошлого года в Страшенах, шокировало не только пригород столицы, но и, пожалуй, всю страну.



По делу о совершении убийства несовершеннолетней проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

В апреле им вынесли приговор – по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Влад, и год – его сообщнику Анатолию Гулько.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Убийцы Кристины Пархоменко отсидят 6 лет и пойдут учиться

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу – жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями, сообщает Sputnik.md.

Когда подростки выйдут из тюрьмы, самому старшему будет 25 лет, младшему — 23 года.

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