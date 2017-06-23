"Машина-убийца" провоцирует ДТП в Кишиневе

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Шокирующие кадры инцидента, едва не приведшего к ужасной аварии, были запечатлены на камеру автомобиля в Кишиневе.

Машина, съемка с которой попала в интернет, двигалась по улице Аврама Янку по направлению к улице Измаильской. Неожиданно навстречу ей, поворачивая на Измаильскую, со стороны проспекта Кантемира вылетел красный Porsche Panamera с номерами KKK01. Нарушая ПДД, красное авто на полной скорости произвело поворот и едва не столкнулось с первой машиной.

Пользователь, выложивший видео в соцсети, утверждает, что инцидент произошел 20 июня.

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