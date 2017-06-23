На юге Молдовы выпал град размером с куриное яйцо

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Град размером с куриное яйцо зарегистрирован в южных районах нашей республики накануне вечером.

Фотографию с градинами огромного размера опубликовали в сети.

"Примерно такой был град в лагере "Романтика", расположенном в муниципии Кагул. Десятки деревьев вырвало с корнем", — так подписал снимок его автор.

Кроме того, сильный град прошел в Кантемирском районе. Жители сел Готешть и Московей сообщают о том, что из-за непогоды пострадали сельхозкультуры.

В некоторых населенных пунктах град не растаял и к утру пятницы.

Как сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Диана Цуцу, спасатели не получали вызовов в связи с непогодой в этой части страны. Таким образом, ущерб от града предстоит оценить местным властям.

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