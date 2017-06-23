Множество деревьев упало в Кишиневе во время грозы

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В молдавской столице всего за несколько минут изменилась погода. Небо стало свинцово-серым, а затем на город обрушился ливень и поднялся сильный ветер.

Сразу начали ломаться ветки и падать деревья. Точное количество их на данный момент неизвестно, но, судя по появляющимся в сети снимкам, такие происшествия зарегистрированы во всех секторах столицы.

Некоторые деревья упали на линии электропередач, где-то они перекрыли проезжую часть. Судя по появляющимся видео, в городе есть и прорывы труб.

Hello tree #moldova #chisinau #storm #rain #brokentrees #pusa Публикация от Polina Smic (@pusang_simang) Июн 23 2017 в 5:54 PDT

На данный момент официальных данных об ущербе и пострадавших нет.

Right now #chisinau #moldova #rain #brokentrees #pusa #storm Публикация от Polina Smic (@pusang_simang) Июн 23 2017 в 5:50 PDT