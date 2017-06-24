Разрушительный ураган в Молдове: дома - без крыш, жители - без света

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Десятки населенных пунктов в 15 районах республики частично оказались без электроэнергии в результате ураганного ветра во время грозы, зарегистрированных в пятницу во второй половине дня, сообщили в субботу в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

"Спецбригады работают над возобновлением подачи электричества", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время непогоды в Кишиневе дерево упало на 87-летнюю женщину, которую поместили в реанимационное отделение больницы скорой помощи.

В столице упавшие деревья перекрыли движение на улицах города. Также во многих населенных пунктах здания остались без крыш. В Кишиневе сорвало крышу пятиэтажного жилого дома на улице Яловень, 96, а также крыши трех домов на улице Тимуш. В Дурлештах пострадал один дом на улице Ливезилор, 2, крыши еще трех домов разрушены в Крикова на улице Миорица. В Хынчештском районе (село Бобейка) пострадало здание местного дома культуры, в Унгенском районе разрушены крыши образовательных учреждений — в селах Тешкурень, Бушила, Бучумень, а также дома культуры в селе Негурений Векь. В селах Бумбэта и Алексеевка того же района разрушены крыши многих жилых домов, а в Унгенах на улице Буребиста, 43 сорвало крышу пятиэтажки. В селе Бешалма (АТО Гагаузия) шифер сорвало с крыш 33 жилых домов.

Днем ранее на юге Молдовы прошел сильный град, который также нанес серьезный ущерб. Пострадали виноградники и сельхозкультуры в шести населенных пунктах Кагульского района — селах Лучешть, Букурия, Ларга Ноуа, Московей, Бадикул Молдовенеск и Баурчь. Из-за непогоды оказались разрушены 4 километра дороги в селе Баурчь Молдовень и 3 километра — в селе Бадикул Молдовенеск.

Точный ущерб предстоит оценить местным комиссиям.

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