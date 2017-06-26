В Молдове детей заставили торговать телом в сети

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Суд столичного сектора Центр признал жительницу Калараша виновной в сутенерстве и торговле детьми.

© AFP/ VALERY HACHE Как молдавские девушки становятся проститутками за границей

Как сообщили в понедельник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, 20-летняя девушка вместе с сообщниками в 2015-2016 годах нашла несовершеннолетних и, приютив их в Кишиневе, заставила заниматься проституцией. В итоге детей принудили торговать телом посредством видеочатов.

За эти услуги клиенты платили злоумышленникам деньги.

По итогам судебных разбирательств, жительницу Калараша приговорили к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в женском пенитенциаре закрытого типа.

Как уточнили в прокуратуре, вердикт первой инстанции еще можно обжаловать в Апелляционной палате. Обвинение же довольно вынесенным приговором.

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