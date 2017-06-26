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Скандал вокруг задержания мужа Ауры новые подробности

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Задержание экс-замглавы МВД – новые подробности сообщили журналистам сотрудники НАЦ

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра сообщили журналистам, что задержанный недавно бывший начальник Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслав Чебан подозревается в превышении служебных полномочий и, возможно, получил взятки на общую сумму в десятки миллионов евро, чтобы повлиять на ход уголовного дела.

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Вместе с Вячеславом Чебаном был задержан его родственник, фин — сотрудник Таможенной службы Станислав Караман.

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По данным СМИ, на данный момент Вячеслав Чебан является сотрудником Службы государственной охраны.

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В НАЦ сообщили, что Караман получил от некоего лица 60 тысяч евро в обмен на обещание повлиять через Чебана на прокуроров в отношении принятия решения о прекращении уголовного преследования. Речь в этом уголовном деле шла об изготовлении и запуске в обращение поддельных банковских карт.

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У лица, обвиненного в фальсификации банковских карт, не оказалось необходимой суммы для взятки, и его уговаривали продать квартиру. Покупатель был найден, — Караман, по словам сотрудников НАЦ, постарался, — но выяснилось, что недвижимость нельзя продать, так как она записана на другое лицо. Тогда Караман убедил своего "протеже" в том, что Чебан сможет решить и этот вопрос, представив в доказательство переписку в Вайбере.

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В итоге взятку решили передать в несколько приемов — сначала 40 тысяч евро, затем еще 15 тысяч. Третьего транша не получилось — обоих получателей задержали на 72 часа. Но, если их вина будет доказана, они сядут на семь лет.

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Еще в сентябре 2013 года группа из 124 ветеранов МВД из Кишинева, Новых Анен и Каушан направила письмо генпрокурору и тогдашнему министру внутренних дел республики, в тексте которого утверждалось, что Вячеслав Чебан ежемесячно получает со своих подчиненных взятки в размере от 2 до 10 тысяч евро.

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По данным авторов письма, которые были разобраны прессой на цитаты, сотрудников Департамента пенитенциарных учреждений принуждали собирать необходимые суммы с заключенных. В обмен на это осужденным разрешали получать в передачах с воли наркотики, сигареты, алкоголь и другие вещи, запрещенные в пенитенциарных учреждениях.

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Чебана также обвиняли в том, что он держал под личным контролем все денежные переводы Департамента пенитенциарных учреждений, в результате чего получал "откаты" в размере от 10 до 40 процентов от каждого перевода.

Другое серьезное обвинение в адрес Вячеслава Чебана заключается в том, что, будучи заместителем министра внутренних дел, он продвигал на рабочие места лиц, которые вообще не соответствовали служебным обязанностям, получая за это весьма приличную мзду.

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В то же время в письме ветеранов МВД говорится о том, что лица близкие к бывшему замминистра, покровительствовали преступной группировке "Макена" и участвовали в ее темных схемах.

Следует отметить, что после публикации текста данного письма в сентябре 2013 года не было возбуждено уголовного дела, вследствие которого был бы подтверждены утверждения ветеранов МВД.

Напомним, что Вячеслав Чебан является мужем известной певицы Ауры, а пресса неоднократно утверждала, что он также состоит в родстве с бывшим министром юстиции, либерал-демократом Олегом Ефримом, являясь его кумом.

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Теги:
взятка, задержание, Таможенная служба, НАЦ, Станислав Караман, Вячеслав Чебан, Молдова, Кишинев
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