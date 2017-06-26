Убийце таксиста в Дубоссарском районе дали срок

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Мужчина, убивший год назад таксиста и сжегший его тело, получил 15 лет тюрьмы и должен выплатить более миллиона леев потерпевшей стороне.

© Sputnik/ Rodion Proca Кишиневские такси под "колпаком": с чем связаны обыски

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в августе 2016 года водитель такси получил заказ в Дубоссарском районе на перевозку 26-летнего мужчины. Во время поездки между таксистом и его пассажиром возникла ссора из-за суммы оплаты за проезд. В результате пассажир нанес водителю удар металлическим предметом, в результате чего таксист скончался на месте.

Тело своей жертвы убийца поджег в поле близ села Маловата Дубоссарского района.

Убийца оказался жителем Оргеевского района.

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