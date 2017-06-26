В Кишиневе пассажиры дали отпор хаму-контролеру

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. В сети появилось сообщение от мужчины, с которым произошел неприятный инцидент в кишиневском троллейбусе, к счастью, закончившийся благополучно.

Случай связан с троллейбусным контролером.

"Ближе к конечной остановке ко мне подошел контролер и попросил предъявить билет. Обе мои руки были заняты — сумки, цветы, и я даже не заметил, как обронил билет. Я знал, что это мой билет, потому что, когда кондуктор выдал мне его, он порвал его таким образом, что первые две цифры были не видны", — написал мужчина.

По его словам, он вознамерился поднять свой билет, но контролер толкнул мужчину локтем и начал оскорблять его — "Да, да, давай будем собирать все билеты с пола! Не платим и хотим ехать бесплатно?! Только таких свиней вижу весь день!".

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"Он требовал от меня, чтобы я оплатил штраф в 50 леев. Я был удивлен тому, как за меня заступились все пассажиры троллейбуса. Уважаемые граждане, друзья, будьте внимательны и не теряйте билеты, сохраняйте их до конца поездки", — написал пользователь соцсетей.

Он добавил, что собирается написать жалобу на этого контролера.