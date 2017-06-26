Кишиневцы окончательно распоясались в отсутствие Киртоакэ

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. В то время, как мэр Кишинева Дорин Киртоакэ содержится под домашним арестом как подозреваемый по делу о платных парковках, те, кто должен как раз пользоваться парковками, продолжают нарушать все писанные и неписанные правила.

Покусились на самое "святое" для мэра — на его детище, пешеходную улицу. Там в темное время суток припарковался спокойно таксист, как будто так и должно быть.

А вот еще один пример действия по принципу "мне нужно". На этот раз все произошло у бывшего кафе "Гугуцэ" в парке имени Штефана Великого. "Дама-водитель сообщила возмущенным людям, гуляющим по парку, что у нее важная встреча в ресторане неподалёку, и… ушла", — гласит подпись под фото.

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Как отреагирует на такое поведение водителей генпримар Кишинева, если с него будут сняты все обвинения и любая мера пресечения, — пока неясно.