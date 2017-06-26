В Молдове нашли плантации конопли в 11 гектаров

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Сотрудники Таможенной службы нашли две плантации, на которых выращивали коноплю с целью ее дальнейшей продажи. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Участки земли, где произрастал наркотик, находятся рядом с селом Александру Иона Куза в Кагульском районе. Общая их площадь составляет около 11 гектаров. Всего найдены свыше 6 тысяч кустов конопли.

Таможенники сообщили о находке в полицию, которая и займется дальнейшим расследованием и установлением личности владельцев этих участков.