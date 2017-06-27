Не суди, да не судим будешь

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Кишиневский судья Олег Мельничук, подозреваемый в незаконном обогащении, задержан во вторник на 72 часа по итогам обысков. Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Да, это правда, он задержан на 72 часа. Дело возбуждено по факту незаконного обогащения. На данном этапе следствия каких-либо других деталей не могу сообщить", — сказал Морарь.

Речь идет о расследовании по статье 330/2 Уголовного кодекса Молдовы, которая внесена в документ в конце декабря 2013 года.

В зависимости от квалификации следственных органов, такие действия могут наказываться штрафом до 8 или до 10 тысяч условных единиц или лишением свободы на срок до 7 или до 15 лет.

Местная пресса неоднократно о том, что его мать-пенсионерка владеет несколькими жилплощадями, а сам судья живет в частном доме стоимостью более 2 миллионов леев и владеет автомобилем за 450 тысяч леев. Как указано в его декларации о доходах за 2016 год, судья получил от матери денежную сумму в размере 300 тысяч леев.