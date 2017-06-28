Кишиневец вскрыл на улице холодильник, чтобы украсть… пиво

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Сотрудники мобильной бригады оперативного реагирования, патрулируя кишиневские улицы, стали свидетелями необычной кражи в столичном секторе Буюканы.

Полицейские, выполняя обход улиц Сфатул Цэрий и Щусева, заметили, как молодой человек взломал дверь стоявшего на улице холодильника и украл оттуда несколько бутылок алкогольных напитков. Увидев правоохранителей, 21-летний злоумышленник попытался сбежать, но ему это не удалось.

"Конечно, сожалею о том, что совершил, но что теперь поделать? Хотел украсть пиво", — сказал задержанный на допросе.

В правоохранительных органах сообщили, что молодой человек был в нетрезвом состоянии. У него нашли две сумки с пивом и другими прохладительными напитками.

Нарушителю грозит штраф до 13 тысяч леев, 120-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.

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