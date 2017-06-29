Налет на банк в Страшенах: суд вынес вердикт

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Суд признал 24-летнего молодого человека виновным в разбойном нападении на банк в Страшенах, сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Молдовы.

В конце ноября 2016 года мужчина, закрывая лицо медицинской маской, вошел в здание филиала банка, выстрелил в охранника из пневматического оружия и избил его металлическим предметом. Затем нападавший заставил кассиршу отдать ему деньги, хранившиеся в банке — почти 20 тысяч леев, и скрылся, забрав табельное оружие охранника. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После случившегося 69-летнего охранника доставили в больницу в тяжелом состоянии. В результате нападения он потерял зрение.

Нападавшего задержали спустя несколько дней. Он свою вину так и не признал. До настоящего момента он находился под арестом.

И вот теперь суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Также инстанция постановила вернуть банку украденные деньги, выплатить охраннику в качестве материального и морального ущерба 115 тысяч леев, а кассирше – 6 тысяч леев.

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