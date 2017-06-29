Иностранец испугал пассажиров аэропорта, закричав о взрывчатке в багаже

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Пассажирам Международного аэропорта Кишинева пришлось пережить неприятные минуты из-за иностранца, который прокричал на весь зал о том, что в его багаже содержится 2 килограмма взрывчатки.

"Гражданина Турции задержали на 72 часа. На него открыли уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте, сделанного сознательно", — сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, 26-летний иностранец должен был вылететь в Турцию. Сначала он сообщил о взрывчатке у стойки регистрации, а затем прокричал об этом на весь зал вылета.

Незамедлительно вмешались пограничники, которые и задержали нарушителя. Затем выяснилось, что его сообщение оказалось ложным. Сейчас иностранца поместили в изолятор. Мотивы поступка следствие не сообщает, подчеркивая, что ведется расследование.

Согласно статье 281 УК РМ, нарушителю может грозить до 2 лет лишения свободы.

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