Трагедия в Сороках: девятилетний мальчик утонул

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Девятилетний мальчик в четверг утром утонул в местном водоеме села Раковэц Сорокского района. Данные об этом подтвердили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.
"Сегодня утром поступил вызов водолазов, задачей которых стало извлечение тела 9-летнего мальчика. Он предположительно утонул. Обстоятельства случившегося будут расследовать правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
С начала года в Молдове утонули 27 человек, в том числе четыре ребенка.
В связи с этим спасатели призывают граждан быть внимательными на воде.
Чтобы снизить риск ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:
- следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь рядом;
- не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
- купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
- если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
- зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
- плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.
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