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Сколько зарабатывают наркодиллеры в Молдове

© PIXABAY / msqrd2
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Сколько зарабатывают наркодиллеры в Молдове, ответить сложно, однако некоторые цифры полиции известны

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. На севере Молдовы прошла серия обысков — представители правоохранительных органов искали наркотики и, соответственно тех, кто занимался их приобретением и сбытом.

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© Sputnik/ Алексей Даничев
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Задержаны три драгдиллера в возрасте от 34 до 64 лет — они распространяли марихуану. Двое из них уже были ранее судимы за аналогичные преступления.

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Если бы эти мужчины сбыли тот объем "травки", который был у них обнаружен, то они смогли бы выручить от 50 до 75 тысяч долларов, учитывая "рыночные" цены на марихуану, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Двое из задержанных находятся под стражей, третий — под домашним арестом. Причины разницы в мерах пресечения не разглашаются.

Если вина драгдиллеров будет признана, то они сядут в тюрьму на срок от 7 до 15 лет.

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Теги:
диллеры, марихуана, наркотики, задержание, полиция, Молдова, Бельцы
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