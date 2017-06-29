Сколько зарабатывают наркодиллеры в Молдове

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. На севере Молдовы прошла серия обысков — представители правоохранительных органов искали наркотики и, соответственно тех, кто занимался их приобретением и сбытом.

© Sputnik/ Алексей Даничев Как ввезти лекарства в страну и не оказаться наркоманом

Задержаны три драгдиллера в возрасте от 34 до 64 лет — они распространяли марихуану. Двое из них уже были ранее судимы за аналогичные преступления.

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Если бы эти мужчины сбыли тот объем "травки", который был у них обнаружен, то они смогли бы выручить от 50 до 75 тысяч долларов, учитывая "рыночные" цены на марихуану, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Двое из задержанных находятся под стражей, третий — под домашним арестом. Причины разницы в мерах пресечения не разглашаются.

Если вина драгдиллеров будет признана, то они сядут в тюрьму на срок от 7 до 15 лет.