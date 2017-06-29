Из-за Киртоакэ Кишинев может в любой момент вспыхнуть от искры

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова пришло письмо от жителей дома по адресу улица Зелинского, 37.

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Граждане попросили опубликовать их фотографии, на которых запечатлена груда веток, до сих пор не убранных после апрельского снегопада.

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"Вот уже два месяца около нашего пятиэтажного дома лежит огромная куча веток, обломавшихся с деревьев во время апрельского снегопада. Эти ветки собрали жители с близлежащих дворов во время субботника по устранению последствий снегопада. Объем этой кучи — не менее 70 кубических метров. Сейчас эти ветки высохли и пожароопасны. Случайно брошенный окурок или детские шалости с огнем могут привести к пожару. Загорятся не только эти ветки, но и высокие живые деревья, особенно ели и сосны", — написали граждане.

Они опасаются, что огонь может перекинуться и на их дом, который находится неподалеку, а также — на соседние дома, расположенные на проспекте Дачия.

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"Убедительно просим опубликовать прилагаемые фотографии на Вашем сайте и обратить внимание городских властей и ответственных муниципальных предприятий, в первую очередь Ассоциации зеленого хозяйства, а также Пожарной инспекции", — добавили жильцы дома.

В апреле в Молдове случился сильный снегопад, в результате которого в центральных районах страны в большом количестве пострадали электрокоммуникационные системы и деревья. Тогда мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что для окончательной ликвидации последствий разгула стихии потребуется год.