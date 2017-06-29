Внимание водители, такая беда может случиться и у вас на парковке

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. От изнуряющего зноя, измучившего Кишинев, страдают не только горожане, но и животные. В соцсетях люди предупреждают о том, что под припаркованными автомобилями могут прятаться от жары кошки и собаки.

Перед тем как завести автомобиль, убедитесь, что под машиной не находится животное. Это займёт не более минуты.

"Вам это ничего не будет стоить. А им жизнь спасёте…", — написала жительница Кишинева Наталия Наса в социальной сети Facebook.

© Facebook Пост о безопасности в Facebook Колеса — одно из любимых убежищ котов. Но любят "усатые полосатые" прятаться и под капотами автомобилей.

Кстати, в зимнее время тоже нужно быть предельно внимательными. Животные в поисках тепла, могут пробраться под капот. А там нередко попадают под ремни генератора, помпы, кондиционера. Плюс вращающийся вентилятор на заднеприводных машинах, высоковольтные провода системы зажигания, в которых можно запутаться.

Да и сам факт запуска двигателя приводит животное в панику. Если животное уже пострадало, то ему требуется неотложная помощь ветеринарного врача. Постарайтесь как можно скорее доставить травмированное животное в клинику. Не бросайте его умирать.