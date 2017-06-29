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Эдуард Грама

Эдуард Грама предстанет перед судом

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Эдуард Грама и ряд других чиновников и экспертов предстанут перед судом

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Десять человек предстанут перед судом — это экс-министр сельского хозяйства Эдуард Грама, глава управления администрирования государственного наследия Минсельхоза, директор Колледжа виноделия и виноградарства, ученый НИИ продовольственных технологий, мэр и три горсоветника Ставчен, эксперт по продуктам питания Департамента экспертизы, оценки и сертификации Торгово-промышленно палаты и некий предприниматель.

Прокурор Виталий Бусуйок
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Представлены подробности ночного задержания в Молдове экс-чиновника

Дело по факту попытки отчуждения 30 гектаров земель в коммуне Ставчены было открыто еще в марте 2016 года. В ноябре антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы.

По итогам тех обысков задержали десять человек — экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов. Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия.

Эдуард Грама
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экс-главе Минсельхоза Молдовы Граме продлили домашний арест

В ходе начатого расследования попали под подозрение пять человек, в том числе сотрудники Колледжа. Затем у следствия появилось подозрение о деятельности другой группировки. Кроме того, следствие выявило факт дачи взятки экономическим агентом за назначение его начальником данного Колледжа. В итоге ему "помогли" занять кресло директора, таким образом дав ему возможность беспрепятственно содействовать реализации преступной схемы. Кроме того, за взятку в 30 тысяч евро администратору земель должны были выделить инвестиции в размере 4,5 миллиона леев.

Глава управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну прежде заявлял, что задержанные ранее подозреваемые должны были изменить назначение земель, чтобы затем продать их по более высокой цене.

В ходе расследования были открыты еще несколько дел, по одному из которых задержан Эдуард Грама, которого позже сняли с поста главы Минсельхоза.

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Теги:
дело, суд, Эдуард Грама, Ставчены, Молдова
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