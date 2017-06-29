Шторм на севере Молдовы: сорвало крышу дома, дерево упало на авто

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В северных районах Молдовы вечером в четверг идут сильные дожди, из-за которых уже сорвало крышу жилого дома.

Как сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, это произошло в Бричанском районе. К счастью, никто не пострадал.

"На территории районов Единец, Бричаны, Сынджера и в Бельцах идет проливной дождь и сильный ветер. Множество деревьев упало. В Бричанах сорвало крышу жилого дома, но никто не пострадал. В Бельцах дерево упало на автомобиль", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, экипажи патрульных дежурят на месте и оказывают необходимую помощь.

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