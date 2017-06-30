В Молдове без электричества остались 45 населенных пунктов

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Из-за непогоды, обрушившейся на Молдову в четверг вечером и в ночь на пятницу, зарегистрированы многочисленные обрывы линий электропередач.

"По данным на 11.00 частично или полностью без электроэнергии остаются 45 населенных пунктов Молдовы", — говорится в сообщении поставщика.

Больше всего пострадали Каларашский и Теленештский районы – по 14 населенных пунктов без электричества. Кроме того, отключения зарегистрированы в 5 населенных пунктах района Леова и в 4-х Оргеевского района.

"Большую опасность представляют оборванные провода. Зарегистрированы 145 заявок", — подчеркнул поставщик, добавив, что 85 бригад сейчас работают над ликвидацией последствий стихии.

До устранения обрывов специалисты рекомендуют населению быть внимательными.

На минувшей неделе два ребенка погибли, а еще один попал в больницу из-за удара током от оборванного кабеля.

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