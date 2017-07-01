В Молдове полицейские тоже злостно нарушают

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Только чудо и внимательность водителя спасло сотрудника полиции в Бельцах от травмы на дороге.

Человек в полицейской форме, как следует из записи видеорегистратора, решил перебежать дорогу там, где не было ни знака пешеходного перехода, ни "зебры". В ответ на свой поступок он получил пару крепких, "запиканных" при монтаже слов.

Еще один пример "соблюдения" полицейскими ПДД можно видеть на фотографии, запечатлевшей служебный автомобиль МВД, который стоит аккурат под знаком "парковка запрещена". Инцидент имел место в Кишиневе, на перекрестке улиц Пушкина и 31 Августа 1989 года.