Дункан МакЛауд из Новых Анен

КИШИНЕВ, 2 июл — Новости-Молдова. Помните, как герои кинофраншизы "Горец" шотландцы Дункан и Коннор МакЛауды бегали все экранное время с японскими катанами наперевес? Так вот, их соотечественник решил повторить это амплуа.

Правда, этот уроженец Шотландии живет в Молдове, в Новых Аненах. И вот он решил выписать себе с родины небольшой кинжал, удя по гарде (цубе), — японский. Хотя, эксперты, видевшие фотографию, отмечают, что такая гарда могла быть характерная для одной из эпох в средневековой Италии или Испании, а форма клинка, узор на нем и ножны говорят о западноевропейском происхождении.

Но коробку задержали сотрудники одного из таможенных пунктов в Кишиневе.

Оружие с длиной клинка в 27 сантиметров было отправлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Таможенной службы.