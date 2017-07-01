В жаркий субботний день кишиневцев хотели отравить

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Целую тонну кваса обнаружили полицейские в микроавтобусе, прибывшем из Бричан в Кишинев.

Водитель 24 лет был остановлен близ Центрального рынка, у места, где продают квас. В чем же причина недовольства стражей правопорядка? Оказывается, квас, перевозимый по жаре, мог из-за этого нанести вред здоровью тех, кто бы его употреблял. Да и документов на напиток у водителя не было.

Теперь груз вместе с транспортным средством доставлены в инспекторат для составления протокола, а водитель рискует заплатить три тысячи леев штрафа.