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В жаркий субботний день кишиневцев хотели отравить

© Sputnik/ Rodion Proca
Происшествия
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Три тысячи леев заплатит молодой человек за квас без документов.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Целую тонну кваса обнаружили полицейские в микроавтобусе, прибывшем из Бричан в Кишинев.

Водитель 24 лет был остановлен близ Центрального рынка, у места, где продают квас. В чем же причина недовольства стражей правопорядка? Оказывается, квас, перевозимый по жаре, мог из-за этого нанести вред здоровью тех, кто бы его употреблял. Да и документов на напиток у водителя не было.

Теперь груз вместе с транспортным средством доставлены в инспекторат для составления протокола, а водитель рискует заплатить три тысячи леев штрафа.

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Теги:
квас, штраф, документы, Кишинев
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