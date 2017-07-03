Что случилось с иностранцем, объявившем о бомбе в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Гражданин Турции, сделавший заведомо ложное объявление о бомбе в Кишиневском аэропорту, задержан на 30 дней, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.

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На прошлой неделе, напомним, пассажирам Международного аэропорта Кишинева пришлось пережить неприятные минуты из-за мужчины-иностранца, который прокричал на весь зал о том, что в его багаже содержится 2 килограмма взрывчатки.

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Тогда гражданина Турции задержали на 72 часа. На него открыли уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте, сделанного сознательно.

Как уточнили в Погранполиции, 26-летний иностранец должен был вылететь в Стамбул. Сначала он сообщил о взрывчатке у стойки регистрации, а затем прокричал об этом на весь зал вылета.

Согласно статье 281 УК РМ, нарушителю может грозить до 2 лет лишения свободы.

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