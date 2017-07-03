Что произошло в Кишиневе: двое погибших и еще 33 человека ранены

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Два человека погибли, среди которых несовершеннолетний, в произошедших за последнюю неделю дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, за этот же период в авариях получили ранения 33 гражданина. Соответствующую информацию предоставил замглавы Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук в понедельник на заседании муниципальных служб.

"На прошлой неделе на территории Кишинева зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых 33 человека получили травмы. К сожалению, два человека погибли", — сказал Мушук.

Как сообщают в полиции автомобиль марки Renault выехал на встречную полосу движения и врезался в Mercedes. В результате столкновения водитель последнего автомобиля и его пассажирка скончались на месте. Беременная девушка, находящаяся в Renault, была доставлена в Больницу скорой помощи.

© Sputnik/ Rodion Proca Полезные номера телефонов Кишинева

По словам правоохранителей, погибшие были сотрудниками Службы чрезвычайных ситуаций.

Водитель Renault говорит, что возвращался из Украины и заснул за рулем.

За первый семестр 2017 года в Кишиневе произошло 586 аварий, в результате которых с жизнью расстались 26 человек и еще 705 пострадали. Кошмарная авария в Магдачештах унесла жизни двух человек — одному из них было 25 лет, другому — 27.

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