В Молдову тоннами везут зараженное мясо из Украины

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Таможенники пунктов пропуска на молдавско-украинской границе только в июне предотвратили 210 попыток ввоза в нашу страну продукции из свиного мяса, запрещенных к транспортировке в Молдову.

По информации ведомства в общей сложности за это время изъяли 657 килограммов свежего и прошедшего обработку мяса.

Из-за множественных вспышек у свиней африканской чумы Молдова запретила ввоз мяса из Украины, чтобы не допустить распространения вируса. Ограничения действуют с октября 2016 года. С тех пор таможенники предотвратили тысячу 768 попыток ввоза в Молдову мяса из Украины. Общий вес изъятой продукции составляет почти 5,4 тонны.

Сама Молдова также пока не может экспортировать такую продукцию после того, как были зарегистрированы вспышки АЧС в некоторых районах страны. Согласно международным договорам, в течение 12 месяцев страна должна продемонстрировать, что у нее не было зарегистрировано ни единого случая заболевания, тогда можно возобновить экспорт.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — заразная вирусная болезнь свиней. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке, относится к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет. Вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.