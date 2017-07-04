Убил дочь, потому что она плакала, теперь предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы дела по обвинению жителя Унгенского района, который до смерти забил свою шестимесячную дочь за то, что она громко плакала.

© Sputnik/ Виталий Белоусов В Молдове женщина закопала своих детей

Трагедия произошла 13 мая в селе Мэкэрешть. Следствие установило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его полугодовалая малышка плакала и не хотела засыпать. В какой-то момент отец подошел к ребенку и сильно ударил. От полученных травм девочка скончалась на месте.

За содеянное жителю Унгенского района грозит до 15 лет лишения свободы.

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