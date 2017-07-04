Новые обыски в Молдове: задержан руководитель одной из госструктур

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Глава Агентства регионального развития Север (ADR Nord) Ион Бодруг задержан во вторник, сообщили Sputnik в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы.

"Руководитель Агентства регионального развития Север Ион Бодруг задержан в ходе обысков. Речь идет о деле, связанном с торгами по поводу покупки спецтехники по сбору мусора. Этот проект был сфальсифицирован", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, речь идет о сумме в два миллиона леев.

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Финансирование было предоставлено правительством Германии, а бенефициаром стал ADR Nord.

Бодруг подозревается в том, что действовал в сговоре с фирмой "East Auto Lada". "Сейчас в этой компании продолжаются обыски. Пока задержан только один человек — руководитель ADR Nord", — добавили в прокуратуре.

Сообщается, что были подписаны сфальсифицированные документы относительно технических параметров на две единицы спецтехники. Машины должны были быть переданы мэрии города Флорешты.

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