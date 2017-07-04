Налоговик увел из бюджета полмиллиона леев

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали бывшего замначальника Налоговой инспекции Бричан по подозрению в том, что он лишил госбюджет 510,2 тысячи леев.

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Как пояснили в НАЦ, операцию провели на основе данных Государственной налоговой службы, которая сообщила антикоррупционным органам о нарушении. По их данным, бывший налоговик распорядился о послаблении экономическому агенту в виде возвращения ему НДС из бюджета на 510 тысяч 202 лея. Тем самым он нарушил законодательство.

Сейчас подозреваемого поместили под 30-дневный арест. Ему грозит тюремное заключение на срок до 6 лет или штраф в 1350-2350 условных единиц в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 5-10 лет.

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