Обыски в "East Auto Lada": что нашли прокуроры

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Вторник в Молдове стартовал с обысков. Проверки прошли в офисе компании "East Auto Lada", а также у руководителя Агентства регионального развития Север (ADR Nord) Иона Бодруга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, по итогам проверок задержаны директор фирмы, а также глава ADR Nord по делу о попытке незаконного присвоения фондов ЕС.

Расследование по этому делу началось еще в декабре 2016 года. Следствию удалось установить, что бизнесмен в сговоре с ответственными лицами при министерстве регионального развития и строительства, а именно в ADR NORD, планировали незаконно присвоить деньги, предоставленные правительством Германии в рамках проекта по закупке спецтехники для уборки мусора. Сумма контракта составляла 2,4 миллиона леев (0,13 миллиона долларов).

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Новые обыски в Молдове: задержан руководитель одной из госструктур

Для того, чтобы выиграть тендер и получить сверхприбыль бизнесмен подделал документы о происхождении машины. Таким образом, конечный бенефициар — мэрия Флорешт — оказался обманутым, а Республике Молдова был нанесен ущерб в особо крупных размерах. Предприниматель рассчитывал получить прибыль в миллион леев (свыше 55 тысяч долларов).

Во вторник, 4 июля, прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности провели обыски в офисе бизнесмена и по другим адресам. В результате изъяты предметы, связанные с этим делом.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность до 5 лет.

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