Самозахват тротуара в кишиневском парке: как паркуются хамы

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Уважение и чувство солидарности с другими жителями города, похоже, неизвестны некоторым водителям в Кишиневе. Они продолжают делать то, что хотят, вопреки всем нормам.

В сети появились фотографии из столичного парка "Валя Морилор", на которых видно, как два автомобиля припарковали в нескольких сантиметрах друг от друга таким образом, что они перегородили весь тротуар.

Кто из водителей оказался наиболее находчивым, владелец "Opel" или хозяин "Mercedes", и припарковал свое транспортное средство уже после того, как там стоял другой автомобиль, неизвестно.

Пользователи сети же выступают за то, чтобы призвать несознательного водителя к ответственности.